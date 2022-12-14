В Беларуси объявлен победитель республиканского конкурса "Студент года - 2022"

Смесь таланта, интеллекта и креатива. Победителя республиканского конкурса "Студент года - 2022" объявили в Минском городском дворце культуры. Им стал учащийся Витебского государственного технологического университета Ярослав Иванов.

Ребята прошли более 50 отборочных туров. Всего 15 финалистов соревновались в творческих конкурсах и ораторском искусстве. Традиционно каждый участник претендует и на победу в дополнительной номинации "Студент года онлайн".

В Беларуси более 250 тысяч студентов. Подобный конкурс - возможность для каждого раскрыть свои таланты.