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В Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Завтра ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

В Беларусиветрено. В стране объявлен желтый уровень опасности. В понедельник ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Утром пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Но будет тепло - до 22 градусов. По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя будет дождливой.

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