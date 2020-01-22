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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

В течение суток во многих районах страны сохранятся порывы ветра до 20 метров в секунду. Они будут сопровождаться дождем и мокрым снегом. МЧС просит пешеходов и водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

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