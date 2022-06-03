В Беларуси охотникам разрешат использовать добытого дикого кабана в личных целях

Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера и главу Белорусского общества охотников и рыболовов. Экс-руководитель МВД Игорь Шуневич работает в этой должности уже более полугода. Президента интересовали предложения по развитию. Один из вопросов касался того, чтобы подключить охотников на борьбу с диким кабаном, который становится разносчиком африканской чумы свиней.



Так, в Беларуси предлагают разрешить использовать добытый трофей в личных целях, покупая его у государства по минимальной цене (раньше такое мясо шло под утилизацию). Как отметил Игорь Шуневич в проекте АТН "Разговор у Президента", цена может варьироваться от одной до двух базовых. При этом традиционные методы проверки мяса добытого животного останутся.

