В Беларуси охотникам разрешат использовать добытого дикого кабана в личных целях
Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера и главу Белорусского общества охотников и рыболовов. Экс-руководитель МВД Игорь Шуневич работает в этой должности уже более полугода. Президента интересовали предложения по развитию. Один из вопросов касался того, чтобы подключить охотников на борьбу с диким кабаном, который становится разносчиком африканской чумы свиней.
Так, в Беларуси предлагают разрешить использовать добытый трофей в личных целях, покупая его у государства по минимальной цене (раньше такое мясо шло под утилизацию). Как отметил Игорь Шуневич в проекте АТН "Разговор у Президента", цена может варьироваться от одной до двух базовых. При этом традиционные методы проверки мяса добытого животного останутся.
В Беларуси создадут трофейную книгу и музей
Президентом поддержано предложение о создании Музея охоты и рыболовства Беларуси и Национальной трофейной книги. Среди других инициатив Общества, которые сейчас в проработке, - разрешить охотиться с собаками без родословных (сейчас это запрещено) и урегулировать вопрос с арендным оружием.
Кроме этого, напомним, с июля начнут действовать новые правила для подводных охотников. В стране создан их реестр. Белорусское общество охотников и рыболовов начало оформление новых удостоверений. Так, по словам Игоря Шуневича, только за последний месяц их выдано порядка 300.
