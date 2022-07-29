В Беларуси около 28 тыс. интернет-магазинов

В Беларуси на интернет-торговлю приходится чуть более 6 % продаж. Такие цифры привели в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. И число таких площадок ежегодно растет - за последний год прибавилось около тысячи. Всего же их по стране порядка 28 тысяч. Также в ведомстве отметили, что торговых объектов в Беларуси более 127 тысяч. Розничный товарооборот за полгода превысил 30 миллиардов рублей.