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В Беларуси около 28 тыс. интернет-магазинов

В Беларуси на интернет-торговлю приходится чуть более 6 % продаж. Такие цифры привели в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. И число таких площадок ежегодно растет - за последний год прибавилось около тысячи. Всего же их по стране порядка 28 тысяч. Также в ведомстве отметили, что торговых объектов в Беларуси более 127 тысяч. Розничный товарооборот за полгода превысил 30 миллиардов рублей.

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