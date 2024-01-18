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В Беларуси определен порядок сокращения рабочего дня на один час для многодетных родителей
Определен порядок сокращения продолжительности работы на один час для многодетных родителей и родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
Инструкция о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты от 11 июня 2014 года №34, дополнена нормами, определяющими порядок сокращения работы (смены) на один час с сохранением заработной платы вместо использования дополнительного свободного от работы дня в неделю.
Основанием послужило изменение ч.2 ст.265 Трудового кодекса, предусматривающей возможность работнику, воспитывающему троих и более детей в возрасте до 16 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, вместо дополнительного свободного от работы дня в неделю воспользоваться правом на сокращенную продолжительность работы (смены) на один час с сохранением заработной платы.
Так, основными условиями для сокращения продолжительности работы (смены) на один час выступят воспитание в семье работника троих и более детей в возрасте до 16 лет или воспитание в семье работника ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, занятость другого родителя в полной семье, а также занятость работника в этой рабочей неделе пять или шесть рабочих дней с продолжительностью рабочего времени в неделю не менее установленной в статьях 112-114 Трудового кодекса.
В Минтруда обратили внимание, что если у работника воспитывается трое и более детей в возрасте до 16 лет и один из них имеет инвалидность, сокращение работы (смены) на один час предоставляется ему по одному из оснований - как многодетному родителю или как родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Также работникам, выполняющим работу на дому либо вахтовым методом, сокращение работы (смены) на один час не производится.
Не допускается суммирование и перенос свободных часов при сокращении работы (смены) на один час в целях дальнейшего использования их в совокупности. Сокращение работы (смены) на один час не производится в ту неделю, в которую работнику предоставляется свободный день в месяц.
Для оформления сокращенного рабочего дня (смены) необходимо заявление работника, в котором указывается выбранное время (в начале или в конце рабочего дня (смены)) и период (периоды) календарного года.
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