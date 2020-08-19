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В Беларуси определены медучреждения для бесплатного ЭКО

В список вошли РНПЦ "Мать и дитя", столичный роддом № 2, а также Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья".
Чтобы получить бесплатную попытку ЭКО, семье необходимо пройти обследование в поликлинике или в частном медцентре, затем лично обратиться с соответствующим заявлением и документами в региональные комиссии по отбору пациентов. Рассматриваются заявления только граждан Беларуси. Возраст будущей мамы должна быть не старше 40 лет. Решение комиссии озвучат не позднее 15 дней со дня подачи заявления.

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