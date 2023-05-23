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В Беларуси определены самые благоустроенные населенные пункты
СовминБеларуси определил самые благоустроенные населенные пункты страны.
Лучшим областным центром стал Брест, среди городов с населением более 80 тыс. человек не было равных Мозырю и Бобруйску, а рейтинг райцентров возглавили Жабинка, Малорита и Глубокое.
В Глубоком сейчас готовятся к реализации программы "Один район - один проект". Здесь будут выпускать масла для техники, всего около сотни видов. Осталось окончательно подготовить площадку.
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