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В Беларуси определены виды деятельности плательщиков налога на профессиональный доход

В Беларуси определены виды деятельности плательщиков налога на профессиональный доход

В Беларуси утвержден перечень видов деятельности, осуществляемых физическими лицами - плательщиками налога на профессиональный доход. Это регламентировано постановлением Совета Министров от 8 декабря 2022 года №851, официально опубликованным наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Фото:БелТА

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