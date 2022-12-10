В Беларуси определены виды деятельности плательщиков налога на профессиональный доход

В Беларуси утвержден перечень видов деятельности, осуществляемых физическими лицами - плательщиками налога на профессиональный доход. Это регламентировано постановлением Совета Министров от 8 декабря 2022 года №851, официально опубликованным наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.