В Беларуси определили порядок подготовки учреждений общего среднего образования к началу учебного года

Правительство определило порядок подготовки учреждений общего среднего образования к началу учебного года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 марта 2024 года №141, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , пишет БЕЛТА.

Подготовка учреждения к началу учебного года обеспечивается его учредителем. Ежегодно до 10 апреля учредителем создается комиссия для оценки состояния готовности. В состав комиссии включаются представитель учредителя (председатель), руководитель учреждения, представители структурного подразделения местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющего государственно-властные полномочия в сфере образования по месту нахождения учреждения, представители территориальных органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, а также по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел. Комиссия может оценивать состояние готовности к началу учебного года нескольких учреждений.

При этом оценивается выполнение требований к мерам безопасности при организации образовательного и воспитательного процессов, по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических, иных лицензионных требований, а также других требований, установленных законодательством об образовании.

Комиссия также определяет мероприятия по подготовке к началу учебного года (при необходимости), обеспечивает составление и подписание акта о состоянии учреждения общего среднего образования и паспорта готовности.

Руководитель учреждения после получения акта не более 10 рабочих дней разрабатывает и по согласованию с учредителем и руководителем органа управления образованием утверждает план организационных мероприятий по устранению указанных в акте нарушений с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения (если нарушения были выявлены). Он также обеспечивает выполнение мероприятий плана и их финансирование в соответствиисо статьей 129 Кодекса об образовании. И не позднее 1 августа обращается в комиссию для составления и подписания паспорта, в том числе представляет информацию о выполнении мероприятий плана (в случае его разработки). Контроль за выполнением плана осуществляется учредителем.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.