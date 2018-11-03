В Беларуси определили правила регистрации предельных отпускных цен на лекарства

Это касается 37 препаратов сердечно-сосудистого и онкологического назначения Новые правила, прописаны в указе Президента, и начнут действовать с нового года. Производители, которые будут работать на нашем рынке, подают документы на регистрацию цен в Минздрав. Экономическое обоснование стоимости проверит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В расчет главным образом берется цена на лекарство на рынках сопредельных с нами стран, например, России, Латвии, Литве, Болгарии. Всего в списке их около 15. Фиксируется цена на год в белорусских рублях. Срок рассмотрения документов - максимум 10 дней.