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В Беларуси определили правила регистрации предельных отпускных цен на лекарства
Это касается 37 препаратов сердечно-сосудистого и онкологического назначения Новые правила, прописаны в указе Президента, и начнут действовать с нового года. Производители, которые будут работать на нашем рынке, подают документы на регистрацию цен в Минздрав. Экономическое обоснование стоимости проверит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В расчет главным образом берется цена на лекарство на рынках сопредельных с нами стран, например, России, Латвии, Литве, Болгарии. Всего в списке их около 15. Фиксируется цена на год в белорусских рублях. Срок рассмотрения документов - максимум 10 дней.
На следующей неделе - после заседания рабочей группы МАРТ и Минздрава - планируют утвердить методику расчета цен. Отметим, новый механизм - это защита внутреннего рынка от необоснованно дорогих лекарств. Все препараты попадут в электронный госрест. Доступ к нему будет открытым.
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