В Беларуси определили состав республиканской аттестационной комиссии по присвоению Государственного знака качества

Совет Министров Республики Беларусь определилсостав республиканской аттестационной комиссии по присвоению Государственного знака качества. Это следует из постановления Совмина от 6 сентября № 659 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2024 г. № 224", сообщает БЕЛТА .



Документ дополняет постановление приложением 2, в котором и определяется состав республиканской аттестационной комиссии. В состав комиссии включаются заместители премьер-министра, председатель Государственного комитета по стандартизации, председатель Президиума Национальной академии наук, министры архитектуры и строительства, ЖКХ, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, финансов, экономики, энергетики.



Также в состав комиссии вошли председатели Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром", Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.



В состав комиссии также были включены начальник главного управления промышленной политики, энергетического и нефтехимического комплексов Аппарата Совета Министров и заместитель начальника управления промышленной политики - начальник отдела легкой и деревообрабатывающей промышленности, технического регулирования и лесного хозяйства главного управления промышленной политики, энергетического и нефтехимического комплексов Аппарата Совета Министров.

