В Беларуси оранжевый уровень опасности - температура воздуха может достигать +30 °C

Белорусам стоит быть осторожными. 15-17 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Днем со вторника по четверг во многих районах страны максимальная температура воздуха может достигать 30 градусов. Погода сегодня ожидается солнечная и без осадков. К четвергу ситуация изменится: несмотря на жару, ожидаются дожди. К концу недели прогнозируется спад жаркой погоды.