ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси оранжевый уровень опасности. О чем предупреждает ГАИ

Штормовое предупреждение на сегодня объявили белорусские синоптики. Днем на большей части Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей температура воздуха достигнет 30-31 градусов. В лесах трех регионов сохранится пятый класс чрезвычайной пожарной опасности.

Вода в дорогу

За самочувствием автолюбителей в жару следит Госавтоинспекция. На оживленных улицах и проспектах сотрудники ГАИ проводят беседы с водителями, вручают памятки о движении в жаркую погоду и дарят запас питьевой воды в дорогу. По словам инспекторов, повышение температуры воздуха может влиять на скорость реакции за рулем. Это может стать причиной ДТП.


Изображение

ГАИ напоминает о правилах движения в жару

ГАИ напоминает о том, что оставлять в закрытом авто несовершеннолетних и домашних питомцев строго запрещено. А еще осторожными стоит быть при совершении маневров. В жаркую погоду асфальт может плавиться. Скользкая поверхность может привести к потере управления.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все