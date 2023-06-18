В Беларуси оранжевый уровень опасности. О чем предупреждает ГАИ

Штормовое предупреждение на сегодня объявили белорусские синоптики. Днем на большей части Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей температура воздуха достигнет 30-31 градусов. В лесах трех регионов сохранится пятый класс чрезвычайной пожарной опасности.

Вода в дорогу

За самочувствием автолюбителей в жару следит Госавтоинспекция. На оживленных улицах и проспектах сотрудники ГАИ проводят беседы с водителями, вручают памятки о движении в жаркую погоду и дарят запас питьевой воды в дорогу. По словам инспекторов, повышение температуры воздуха может влиять на скорость реакции за рулем. Это может стать причиной ДТП.





ГАИ напоминает о правилах движения в жару