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В Беларуси оранжевый уровень опасности. О чем предупреждает ГАИ
Штормовое предупреждение на сегодня объявили белорусские синоптики. Днем на большей части Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей температура воздуха достигнет 30-31 градусов. В лесах трех регионов сохранится пятый класс чрезвычайной пожарной опасности.
Вода в дорогу
За самочувствием автолюбителей в жару следит Госавтоинспекция. На оживленных улицах и проспектах сотрудники ГАИ проводят беседы с водителями, вручают памятки о движении в жаркую погоду и дарят запас питьевой воды в дорогу. По словам инспекторов, повышение температуры воздуха может влиять на скорость реакции за рулем. Это может стать причиной ДТП.
ГАИ напоминает о правилах движения в жару
ГАИ напоминает о том, что оставлять в закрытом авто несовершеннолетних и домашних питомцев строго запрещено. А еще осторожными стоит быть при совершении маневров. В жаркую погоду асфальт может плавиться. Скользкая поверхность может привести к потере управления.
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