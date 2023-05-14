В Беларуси организован контроль над ходом централизованного экзамена

Сотрудники КГК будут обращать внимание на такие же нюансы, как и при ЦТ. То есть они следят за ходом подготовки, соблюдением законодательства, также за работой организационной комиссии в аудиториях. Организован досмотр, чтобы пресечь пронос запрещенных вещей: телефоны, шпаргалки.

Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси