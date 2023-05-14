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В Беларуси организован контроль над ходом централизованного экзамена
Первый централизованный экзамен проходит 14 мая в Беларуси. В этот день проверяют знания по русскому или белорусскому языку - на выбор самого абитуриента. За ходом, прозрачностью и справедливостью вступительных испытаний следит Комитет государственного контроля. Для этих целей ведомством сформирована 71 группа наблюдателей. Каждая посещает несколько пунктов проведения экзамена. Мониторинг проходит выборочно по всей стране. Одна из таких точек - Минский государственный лингвистический университет. Здесь закреплены 13 школ Партизанского района столицы. Экзамен сдают порядка 400 человек.
Сотрудники КГК будут обращать внимание на такие же нюансы, как и при ЦТ. То есть они следят за ходом подготовки, соблюдением законодательства, также за работой организационной комиссии в аудиториях. Организован досмотр, чтобы пресечь пронос запрещенных вещей: телефоны, шпаргалки.
Централизованный экзамен сегодня сдают почти 53 тыс. выпускников. По всей стране открыто 144 пункта сдачи.
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