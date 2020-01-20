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В Беларуси основы ведения сельского хозяйства изучают в профильных аграрных классах
Профильные аграрные классы как помощь в выборе будущей профессии. В Беларуси основы ведения сельского хозяйства уже изучают около двух с половиной тысяч старшеклассников. Для нового курса разработаны специальные методические программы. К обучению школьников подключились и сельскохозяйственные предприятия. Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.
Теорию аграрной науки применили на практике
Где хранить зерно, как определить качество молока и для чего трактористу высшее образование. Ответы на все эти вопросы непосредственно от профессионалов смогли получить ученики первого в Гродно агрокласса. Накопленные в течение полугода теоретические знания школьники впервые применили на практике. Обо всех нюансах будущей профессии ученикам рассказали специалисты лучшего хозяйства региона.
Агроклассы популярны среди городских школьников
В успешность проекта по созданию агрокласса в областном центре мало кто верил. Но учителя 28-й школы Гродно решились на эксперимент. Первый же набор среди учеников 10-х классов развеял все сомнения.
Для 10-классника Георгия Карасева вопрос о выборе будущей профессии был давно решенным. В деревне у бабушки большое хозяйство, и парень с удовольствием помогал ухаживать за животными. Одним из первых записался и в агрокласс, а после посещения СПК только убедился в правильности своего решения.
Первые агроклассы в Беларуси появились еще в 2018 году
Сегодня таких уже 400, и занимаются в них около двух с половиной тысяч школьников. Чтобы процесс обучения проходил максимально эффективно, специалистами разработаны даже отдельные методические программы.
К обучению будущих специалистов подключились и сельхозпредприятия. Свою материально-техническую базу аграрии предоставили для практических занятий.
То, что сельское хозяйство - высокотехнологичная отрасль, сегодня наглядно продемонстрировали ученикам аграрных классов. К примеру, за всеми процессами в этом тракторе следит бортовой компьютер, и чтобы правильно вспахать или посеять, навыков вождения мало. Необходимо разбираться еще и в современных технологиях.
Выпускники агроклассов получат льготы при поступлении в профильные вузы
Главная идея агроклассов - мотивация осознанного выбора будущей профессии у школьников. Ребят, познакомившихся с основами аграрных специальностей, уже ждут в профильных вузах страны. А для абитуриентов с целевыми направлениями, средний бал у которых не ниже 7, вступительные экзамены и вовсе планируют заменить на собеседование.
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