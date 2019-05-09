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В Беларуси осталось два героя Советского Союза: Иван Ильич Кустов и Василий Сергеевич Мичурин
Главные герои Победы - ветераны. А вот героев Советского Союза на сегодняшний день в нашей стране осталось только двое. Это Иван Ильич Кустов и Василий Сергеевич Мичурин. Полковник Кустов попал на фронт в 18 лет в октябре 1943 года. Проявил себя в боях в Польше. После войны был удостоен звания Героя Советского Союза, а также ордена Ленина и медали "Золотая звезда". Василий Мичурин также удостоен ряда наград, в том числе Героя Советского Союза. Участвовал в штурме Берлина. В июле этого года ему исполнится 103 года. Герои-фронтовики поблагодарили военных за память о войне и тех, кто добыл победу. Как подтверждение этих слов представители Минобороны подарили ветеранам планшеты с архивными фотоснимками.
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