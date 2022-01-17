ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси от COVID-19 детей прививают с 12 лет при наличии информированного согласия

Надежная защита себя и своих близких! В стране продолжается вакцинация населения.

В 39-й столичной поликлинике на выбор сразу несколько препаратов российского производства: "Спутник Лай" и "Спутник V", а также "КовиВак" и китайский "Синофарм".

Процедура бесплатная. С собой - только паспорт. Дополнительно работают прививочные бригады в метрополитене, центрах соцобслуживания. При наличии заявки выезжают и на дом.
В целом, медики 39-й поликлиники привили 19 тысяч пациентов.

Продолжается вакцинация детского населения. Прививают с 12 лет и при наличии информированного согласия, которое должны подписать родители или законные представители. Из препаратов для подростков предлагают китайский "Синофарм".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все