В Беларуси от COVID-19 детей прививают с 12 лет при наличии информированного согласия

В 39-й столичной поликлинике на выбор сразу несколько препаратов российского производства: "Спутник Лай" и "Спутник V", а также "КовиВак" и китайский "Синофарм".



Процедура бесплатная. С собой - только паспорт. Дополнительно работают прививочные бригады в метрополитене, центрах соцобслуживания. При наличии заявки выезжают и на дом.

В целом, медики 39-й поликлиники привили 19 тысяч пациентов.

