В Беларуси открыли новый законотворческий сезон, расставили точки над "і" в образовании и приняли очередную смену детей из пострадавших регионов - итоги недели

"Дружба" Варшавы и Киева на фоне темы украинского зерна все больше обрастает взаимными претензиями. Латвия в одностороннем порядке закрыла погранпереход "Силене". Ближайшие наши соседи только усугубляют ситуацию по периметру.

Мы же устраняем болевые точки в образовании. Принимаем очередную делегацию ребят из пострадавших регионов и призываем к миру. Чем еще запомнилась эта неделя? Итоги подвела Юлия Алферова.

Разговор с Президентом об образовании

Проведена большая ревизия в образовании. На днях о недочетах и работе над ошибками говорили во Дворце Независимости. Отрасль требует совершенствования, но не спешки и уж точно не радикальных мер.

Готовясь к этому учебному году, Президент не принял доклад профильного министра и правительства. Градус внимания к тому, как и где учат детей, остается высоким, пока есть недочеты, их нашли КГК и Генпрокуратура в материально-техническом обеспечении, организации питания. К устранению Президент нацелил подойти по-хозяйски, не ломая в том числе выстроенную программу учебников и вступительную кампанию.

Я еще раз убедился: умных, любящих Беларусь ребят у нас действительно много. Надо просто их поддержать, показать перспективу самореализации и карьерного роста. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Люди устали от постоянных новаций, заметил глава государства. Стабильность и спокойствие для всех участников образовательного процесса - посыл для работы на перспективу. Именно это в белорусских школах и в нашей стране ищут ребята из пострадавших районов, которые второй год приезжают к нам отдыхать, оздоравливаться и учиться.

Беларусь принимает детей Украины на отдых и оздоровление

Новополоцк принял 48 детей из Лисичанска и Северодонецка. Благодаря проекту Союзного государства при поддержке фонда паралимпийца Алексей Талая больше 3 тыс. детей уже побывали в Беларуси и вернулись домой. Факты в противовес обвинениям Запада и Украины - мол, воруют детей Донбасса. Белорусские дипломаты и объясняли, и к миру призывали не раз. Теперь пришло время делать ответные шаги. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приостанавливает соглашение с Украиной о защите прав переселенцев. Подход деликатный, чтобы не коснулся простых людей.

Защита интересов страны и национальной безопасности

В новом законотворческом сезоне много внимания уделили защите интересов страны и национальной безопасности. В ответ на решения Праги и Варшавы приостанавливаем действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии.

"Принимая этот законопроект, мы спасаем Европу от войны, чтобы хозяева Европы видели, что нельзя развязывать боевые действия, потому что Беларусь ответит сильно", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Митинги в Европе продолжаются

Время показывает, что Европе хватает и бумеранга от собственных действий. Поддержка Украины довела до серьезных экономических проблем ту же Чехию. Люди на митингах призывают выйти из НАТО и прекратить накачку Киева оружием.

На улице отстаивают свои права и поляки. Антиправительственный протест развернулся у кабинета Моравецкого.

Такие настроения для Польши не в диковину. Более того, на фоне эпопеи с украинским зерном голоса простых поляков остаются на периферии. После того как Украина подала иск на Польшу, Словакию и Венгрию во Всемирную организацию торговли, Польша пригрозила закрыть Киеву путь в ЕС. Сказ о дружбе, что в лучших традициях Запада. Отношения соседи выясняли в Нью-Йорке в штаб квартире ООН.

Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что мы тоже являемся транзитным маршрутом для всего, что поставляется на Украину. Известно, что утопающий, спасая себя, хватается за соломинку и может утащить на дно любого. Украина сейчас именно в таком положении. Анджей Дуда, Президент Польши

Хотя и у самой Польши положение незавидное. Против Вашингтона не пойдут ни при каких условиях. Это касается Литвы, Латвии и всех, кто так тянулся в Евросоюз за лучшей жизнью.

Латвия закрыла погранпереход "Силене"

В гонке за внимание Запада один через одного выставляют бетонные блоки и проволоку на границе с Беларусью. На этот раз Латвия закрыла погранпереход "Силене" якобы из-за угроз нелегальной миграции. Кому сделали хуже? Разве что своим же гражданам, которые могли приехать в Беларусь по безвизу. За время его действия нашу страну без преград посетили больше 200 тыс. граждан и не граждан Латвии.

Вместо роста экономик и обещанного благополучия от ЕС происходит наращивание военных потенциалов, переписывание принципов международного права.

"Все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые мы предлагали в прошлые годы, остались без ответа. В результате в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине, а весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов", - сказал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Мыслим на перспективу - ВВП Беларуси вырос на 3,1 %

Голос белорусов в Нью-Йорке на неделе был слышен и на саммите по Целям устойчивого развития. Сегодня наша страна - гарант продовольственной безопасности. Даже несмотря на санкции, Беларусь выполнила около 80 % обязательств Целей устойчивого развития.

За 8 месяцев ВВП Беларуси вырос на 3,1 %. Главные драйверы роста - промышленность, строительство и торговля. На фоне роста доходов в августе зафиксировали снижение цен на 0,3 %. На контрасте экономика США - там продолжают обрастать госдолгом. Пробили новый максимум в 33 трлн долларов. Выход Байден нашел в отмене потолка госдолга. Мы же мыслим на перспективу, наращивая экспортный потенциал.