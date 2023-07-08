В Беларуси открыли сезон охоты на бекаса

Сезон охоты на бекаса в Беларуси открыт, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с правилами охоты с 8 июля в Беларуси открывается сезон охоты на бекаса, который продлится по 12 августа. В этот период разрешено охотиться в светлое время суток на бекаса любого пола и возраста ружейным способом с подхода только с охотничьей собакой (охотничьими собаками). Разрешено применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, и охотничьих собак: легавых, спаниелей, ретриверов. С одной собакой могут охотиться не более трех охотников. В охотничьих путевках, выдаваемых охотникам, в графе "Особые условия" указываются порода, кличка, номер и другие данные регистрационной карточки собаки.

Охотиться на бекаса можно и безружейным способом. В таком случае разрешенным орудием охоты будут являться ловчие птицы. "Некогда подобный вид охоты осуществлялся на два вида пернатой дичи: бекаса и дупеля. Однако из-за существенного сокращения численности популяции дупель был исключен из перечня охотничьих животных и включен в Красную книгу Беларуси. Учитывая, что бекас и дупель в летне-осенний период занимают практически одни и те же места обитания, имеют схожие морфологические (размер, окрас) и поведенческие признаки, каждый охотник должен уметь четко различать эти два вида в процессе охоты на бекаса", - отметили в Минлесхозе.

Бекас отличается белым без пестрин брюшком и черно-рыжими крайними рулевыми перьями. У дупеля пестрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев. Именно белые крайние рулевые перья позволяют охотнику уверенно отличить дупеля от бекаса во время взлета птицы и ее полета.

"Следует всегда помнить основное неписаное правило охотника: не уверен - не стреляй. За незаконную добычу диких животных, виды которых включены в Красную книгу Беларуси, предусмотрена уголовная ответственность - штраф, лишение права охоты, лишение свободы на срок до трех лет", - заключили в пресс-службе.