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В Беларуси в единый день голосования открылись избирательные участки
В Беларуси в единый день голосования открылись участки на выборах депутатов, сообщает БЕЛТА.
В единый день голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и 12 514 депутатов местных советов депутатов двадцать девятого созыва. В стране сформировано 5411 участков для голосования, в том числе 11 - в воинских частях, 215 - в местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения). Участки для голосования будут открыты до 20.00. По последним имеющимся данным, в списки избирателей включены 6 млн 911 тыс. 742 человека.
Участковые комиссии обеспечены средствами связи, оргтехникой, необходимым для организации голосования оборудованием, правовой и методической литературой. В помещениях участковых комиссий размещена информация о кандидатах и порядке голосования. Помещения для голосования размещены в основном на первых этажах, как правило, оборудованы элементами безбарьерной среды, имеют необходимые указатели. На участках дежурят волонтеры для оказания необходимой помощи избирателям.
Помещения для голосования оборудованы кабинками или столами для голосования инвалидов-колясочников и лиц, которым в силу возраста или состояния здоровья удобнее заполнять бюллетень сидя. Слабовидящий избиратель может воспользоваться имеющимся в участковой комиссии увеличительным стеклом (лупой). Незрячему избирателю, желающему проголосовать самостоятельно, предлагаются специальные трафареты для заполнения бюллетеней.
На участках бюллетени выдаются избирателям при предъявлении паспорта, идентификационной карты, биометрического паспорта, военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно также предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (при наличии фотографии), студенческий или ученический билет. Если во время заполнения бюллетеня избиратель допустил ошибку или испортил бюллетень, то он может обратиться к членам участковой избирательной комиссии и получить новый бюллетень для голосования. Однако таким правом можно воспользоваться только один раз.
Фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня для голосования запрещены.
Совместно с Министерством внутренних дел проработан вопрос обеспечения безопасности в период голосования. Здания, в которых размещены помещения для голосования, оборудованы системами видеонаблюдения, там также установлены тревожные кнопки. С 19 февраля все участки для голосования взяты под охрану сотрудниками милиции.
Выборы депутатов являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно. Срок полномочий депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов - 5 лет.
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