В Беларуси открываются елочные базары

Ель высотой до метра будет стоить от 8 рублей, до двух метров - от 10 рублей. Самые высокие - от 14 рублей. Накануне праздников по традиции усиливается и контроль над нарушениями. Инспекторы природоохраны предупреждают о штрафах за самовольную вырубку деревьев. Если срубить ель в природоохранной зоне, то штраф может вырасти в полтора раза.