ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси открываются елочные базары

Всего елочныхбазаров в этом году запланировано около тысячи ста.

Ель высотой до метра будет стоить от 8 рублей, до двух метров - от 10 рублей. Самые высокие - от 14 рублей. Накануне праздников по традиции усиливается и контроль над нарушениями. Инспекторы природоохраны предупреждают о штрафах за самовольную вырубку деревьев. Если срубить ель в природоохранной зоне, то штраф может вырасти в полтора раза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все