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В Беларуси отмечается День работников физической культуры и спорта
День работников физической культуры и спорта отмечается 18 мая. В Беларуси эта отрасль всегда была престижной. За годы суверенитета спорт и физическая культура белорусов существенно шагнули вперед.
Ровно за сутки до профессионального праздника преподавательский состав БГУФК сдавал нормативы. Корреспондент АТН Андрей Козлов был среди участников.
День работников физической культуры и спорта отмечается в Беларуси в третью субботу мая уже на протяжении 26 лет. И это важная часть государственной политики, ведь немало сил и ресурсов вкладывается в развитие этой отрасли. Поэтому белорусы могут похвастаться как достижениями на спортивном олимпе, так и инфраструктурой для занятия любительским спортом.
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