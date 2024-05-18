В Беларуси отмечается День работников физической культуры и спорта

День работников физической культуры и спорта отмечается 18 мая. В Беларуси эта отрасль всегда была престижной. За годы суверенитета спорт и физическая культура белорусов существенно шагнули вперед.

День работников физической культуры и спорта отмечается в Беларуси в третью субботу мая уже на протяжении 26 лет. И это важная часть государственной политики, ведь немало сил и ресурсов вкладывается в развитие этой отрасли. Поэтому белорусы могут похвастаться как достижениями на спортивном олимпе, так и инфраструктурой для занятия любительским спортом.