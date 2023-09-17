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В Беларуси отмечается День работников леса
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Беларуси отмечается День работников леса.
С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент. Ежедневная забота о сохранении и приумножении такого национального достояния - огромный вклад в настоящее и будущее страны, отметил Александр Лукашенко.
За главным богатством нашей страны следят 46 тысяч человек. Это численность занятых в лесоводстве и лесозаготовках в прошлом году. Из них 83 % мужчины и 17 % женщины. Благодаря их труду ежегодно создается не менее 30 тысяч гектаров новых лесов. И с каждым годом этот показатель растет. Поэтому по ряду ключевых показателей наша страна входит в десятку ведущих европейских держав. Больше 40 % территории государства занимают лесные массивы. А на каждого жителя Беларуси приходится около одного гектара насаждений.
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