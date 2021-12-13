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В Беларуси отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом
В Беларуси за сутки зарегистрированы 1011 пациентов с COVID-19, выписаны 817. Умерли 13 человек. Тестов выполнено 13870. При этом Минздрав констатирует, что в стране отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Пока наибольший прирост в Витебской и Могилевской области, а также в Минске. Все же медики напоминают о важности вакцинации. Прививки от гриппа уже получили 33,3 % минчан. Для создания коллективного иммунитета показатель должен быть не менее 40 процентов.
Из гриппа А в основном циркулирует на сегодняшний момент H3N2. Рост отмечается в основном среди детского населения. Удельный вес детского населения более 63 %. Вакцинация идет достаточно активно. Мы должны понимать, что этот сезон особенный, потому что мы вакцинируемся и против гриппа, и против ковида. Кто не вакцинируется от ковида в один день, те выдерживают интервал в две недели, поэтому мы сознательно перенесли сроки вакцинации до конца декабря.
Сделать прививку от коронавируса и гриппа можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации в крупных торговых центрах столицы.
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