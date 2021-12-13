В Беларуси отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом

Из гриппа А в основном циркулирует на сегодняшний момент H3N2. Рост отмечается в основном среди детского населения. Удельный вес детского населения более 63 %. Вакцинация идет достаточно активно. Мы должны понимать, что этот сезон особенный, потому что мы вакцинируемся и против гриппа, и против ковида. Кто не вакцинируется от ковида в один день, те выдерживают интервал в две недели, поэтому мы сознательно перенесли сроки вакцинации до конца декабря.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси