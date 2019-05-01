В Беларуси отмечают 1 Мая

День труда отмечают в 142 странах

В Беларуси сегодня официальный выходной. Впрочем, многие кропотливым трудом дома, на приусадебных участках продолжают традиции поколения наших родителей, бабушек и дедушек. Ведь у нас, белорусов, так принято - целыми семьями и трудиться, и отдыхать. Кто-то всей династией получал награды за труд в Витебске. Увидел себя на Доске почета в Могилеве. А кто-то в Минске пришел в парк вместе с детьми и внуками, чтобы показать ребенку Первомай, познакомить с разными профессиями, которые важны и нужны. Но обо всем по порядку в празднично-трудовых репортажах прямо сейчас расскажут мои коллеги.



Рассказывает Александр Хоровец.



Восьмичасовой рабочий день, обеденный перерыв, отпуск и больничный. Этих, казалось бы, естественных условий добивались в конце ХІХ века. А сегодня потомки тех рабочих и не представляют, как жить и работать по-другому. Но свято чтят Первое мая как праздник труда. И по доброй традиции к подножию стелы "Минск -город-герой" несут цветы.

Народные гулянья перенеслись в столичный парк Победы





И пока одни отрывались на праздничном концерте, другие развлекали себя на интерактивных площадках, участвовали в конкурсах, позировали на камеры в фотозонах и не отказывали себе в лакомствах. Фудкорты удивляли многообразием в меню.



Сегодня гости праздника могли освоить новые профессии. И попробовать себя, например, в роли резчика по дереву и с помощью вот таких нехитрых инструментов – резцов - создать настоящую деревянную ложку.



А еще сварить адыгейский сыр - традиционным способом, но с использованием современных технологий. В нашем случае это мультиварка.



И, конечно же, из сливок взбить масло. Ох, и непростой труд у маслодела, я вам скажу! Но зато какой ароматный, а главное - вкусный получается продукт.



Впрочем, сегодня возможность найти себе профессию по душе есть.

В стране открыто более 80 000 вакансий

Праздник сегодня гремел и в Витебске

Праздник сегодня гремел по всей стране. Как он проходил на самом севере Беларуси, расскажет моя коллега из Витебска Марина Романовская.





Конкурсы, интерактивные игры и спортивные состязания для детей и взрослых. Витебск живет праздником с самого утра. Многолюдно в парках отдыха - танцевальными и музыкальными перформансами сегодня здесь открыли сезон развлечений.

Но основные мероприятия сконцентрированы на площади Победы. Поздравления принимают трудовые династии и победители конкурса профмастерства. Поддержать лауреатов пришли более двух тысяч человек.

АПК, образование, здравоохранение. В числе победителей представители самых разных предприятий северного региона страны. Аплодисменты и в честь трудовой династии Ермолович-Писаревых. Большая семья много лет работает на Витебском маслоэкстракционном заводе.

Праздник труда в Витебске прошел по-семейному тепло. В областном центре развернулись интерактивные площадки с играми и живой музыкой.

Лучших в своем деле сегодня чествовали в Могилеве

В праздник труда по традиции обновили областную Доску почета. Андрей Ястребов узнал новые имена.





Это действительно достойнейшие люди. 25 человек, и каждый - лучший в профессии. Но и целые предприятия отмечены. Например, СПК "Колхоз "Родина". Долгие годы здесь сохраняют лидерство в производстве сельхозпродукции.

Настоящий символ всех преобразований на селе, в прошлом году "Родина" собрала передовой урожай хлеба - 16,5 тысячи тонн. Первыми в стране перешли на самофинансирование среди сельхозпредприятий. По труду, как говорится, и награда!

Специальные дипломы вручены лучшим предпринимателям и победителям в номинации "Человек года". Кстати, среди них и Юрий Голуб. Это за него мы болели всей страной на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Праздничный флешмоб объединил на главной площади Могилева свыше полутысячи представителей разных профессий. В их числе кондитеры, программисты, промышленники.

И, конечно, во всех парках идут народные гуляния. Аттракционы, катания на лошадях, выступления служебных собак. Иностранные гости в восторге от праздника.

Парк аттракционов сегодня бесплатно катал малышей, профсоюзы угощали кашей на свежем воздухе.

В Гродно на праздникесамым зрелищным событиемстало открытие сезона фонтанов

А вот чем запомнится праздник жителям Гродно, расскажет Юрий Карнилович.

В Гродно, пожалуй, самым зрелищным событием сегодня стало открытие сезона фонтанов. В парке Жилибера в честь праздника устроили настоящую водную феерию. Во время театрализованного представления включился самый главный городской фонтан высотой более 10 метров.





Этого события ждали все без исключения гродненцы. Ведь именно включение фонтанов символизирует для горожан наступление настоящей весны. В целом же Первомай в Гродно стал по-настоящему всенародным праздником.Тысячи людей пришли в городской парк, где весь день работали игровые зоны, надувные батуты, аниматоры и интерактивные площадки. Народные мастера со всего региона организовали выставку-продажу самобытных сувениров ручной работы.

Еще одним долгожданным событием уже для маленьких жителей Гродно стало открытие аттракционов. Десятки каруселей, горок и батутов доставили детям массу положительных эмоций.А в урочище Пышки сегодня по традиции был дан старт танцевальному сезону. Открытая танцплощадка в теплое время года собирает сотни людей. Гулянья в Гродно продлятся до позднего вечера, тем более что концертные площадки работают в каждом микрорайоне города.

Масштабно Праздник труда отмечали и в Бресте

Здесь наградили победителей областного конкурса профмастерства "Умельцы Брестчины". Это представители разных профессий: врачи, педагоги, продавцы, кондитеры, работники железной дороги, лесного хозяйства, АПК - всего более 40-ка человек. Праздничное настроение горожан поддерживала живая музыка, тематические площадки, флеш-мобы, фотозоны. Приятным подарком стало открытие нового аттракциона в Парке культуры и отдыха.





Сегодня в Бресте также чествовали лучших тружеников и коллективы области. Почетное звание "Человек года Брестчины" присвоено 15-ти жителям региона. А на областную доску почета - наряду с предприятиями и организациями - занесены Брест, как лучший из городов областного подчинения, и Лунинецкий район.

В городе над Сожем вручили награды победителям регионального конкурса профмастерства "Гомельский мастер - 2019"