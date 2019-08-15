Сегодня в Беларуси отмечают День археолога



Ученые по сей день находят артефакты, которые раскрывают тайны истории нашей страны. В эти дни, к примеру, завершаются масштабные раскопки на Браславщине. Они ведутся как на суше, так и под водой. Ученые исследуют остров на озере Неспиш. Именно там в начале XVI века был построен монастырь, который полностью сгорел в 1832 году. Историки и волонтеры ищут фундамент монастырских построек и пытаются определить возраст моста, который был проложен к острову.



Какие тайны хранит монастырский остров? Что за время экспедиции обнаружили в земле и в иле исследователи? Об уникальных раскопках на суше и под водой - в программе "Главный эфир" уже в это воскресенье на "Беларусь 1".