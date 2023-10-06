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В Беларуси отмечают День архивиста

Профессиональный праздник сегодня отмечают хранители документального наследия страны.

Архивисты служат во благо народа, передавая опыт предшествующих поколений. По сей день главная задача Нацархива Беларуси - обеспечение сохранности уникальных данных. Ежегодно на хранение принимается более 100 тыс. материалов. Многие из них вековой давности.
В совокупности архивный фонд страны насчитывает свыше 16 млн. единиц хранения. По статистике, среди запросов населения в приоритете сведения исторического характера, включая генеалогическую информацию. О перспективах ведущие специалисты архивной отрасли говорили на пресс-конференции в преддверии праздника.


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Архивист работает с документами из самых различных сфер деятельности. Поэтому здесь важны все области знаний. И образование, и медицина, и сельское хозяйство, и экономика. Нужно быть специалистом во всех вопросах, чтобы качественно провести экспертизу ценности. Архивисты по своей сути романтики, которые умеют искать, ждать и верить, что историческое открытие произойдет. Мне бы хотелось пожелать своим коллегам творческих успехов. Потому что наша работа совсем не скучная и серая, как может показаться со стороны, а очень разнообразная.
Елена Стуканова, замдиректора Национального архива Беларуси

Архив - это не просто хранилище документов. Это документальное богатство страны в листах, справках, кинопленках и фотографиях. А в электронный формат переводится более миллиона страниц документов. В век цифровых технологий оживают даже фотоархивы. Совместно с архивом кинофотофонодокументов и АТН реализуется сразу два проекта - "В открытом доступе" и "Без ретуши".

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