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В Беларуси отмечают День архивиста
Профессиональный праздник сегодня отмечают хранители документального наследия страны.
Факт
Архивисты служат во благо народа, передавая опыт предшествующих поколений. По сей день главная задача Нацархива Беларуси - обеспечение сохранности уникальных данных. Ежегодно на хранение принимается более 100 тыс. материалов. Многие из них вековой давности.
В совокупности архивный фонд страны насчитывает свыше 16 млн. единиц хранения. По статистике, среди запросов населения в приоритете сведения исторического характера, включая генеалогическую информацию. О перспективах ведущие специалисты архивной отрасли говорили на пресс-конференции в преддверии праздника.
Архивист работает с документами из самых различных сфер деятельности. Поэтому здесь важны все области знаний. И образование, и медицина, и сельское хозяйство, и экономика. Нужно быть специалистом во всех вопросах, чтобы качественно провести экспертизу ценности. Архивисты по своей сути романтики, которые умеют искать, ждать и верить, что историческое открытие произойдет. Мне бы хотелось пожелать своим коллегам творческих успехов. Потому что наша работа совсем не скучная и серая, как может показаться со стороны, а очень разнообразная.
Архив - это не просто хранилище документов. Это документальное богатство страны в листах, справках, кинопленках и фотографиях. А в электронный формат переводится более миллиона страниц документов. В век цифровых технологий оживают даже фотоархивы. Совместно с архивом кинофотофонодокументов и АТН реализуется сразу два проекта - "В открытом доступе" и "Без ретуши".
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