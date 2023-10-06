В Беларуси отмечают День архивиста

Архивист работает с документами из самых различных сфер деятельности. Поэтому здесь важны все области знаний. И образование, и медицина, и сельское хозяйство, и экономика. Нужно быть специалистом во всех вопросах, чтобы качественно провести экспертизу ценности. Архивисты по своей сути романтики, которые умеют искать, ждать и верить, что историческое открытие произойдет. Мне бы хотелось пожелать своим коллегам творческих успехов. Потому что наша работа совсем не скучная и серая, как может показаться со стороны, а очень разнообразная.

Елена Стуканова, замдиректора Национального архива Беларуси