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В Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника
Сегодня в Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. Поздравление работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства направил Президент.
"Каждый день вы выполняете важную и ответственную работу: строите современные магистрали и мосты, занимаетесь ремонтом на станциях технического обслуживания, обеспечиваете безопасную перевозку пассажиров и своевременную доставку грузов, создаете новые логистические цепочки и маршруты. Благодаря вам дороги Беларуси славятся как качественные и безопасные, а дорожное хозяйство и автомобильный транспорт стабильно развиваются. Уверен, что глубокие знания, высокий профессионализм и умение уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования инфраструктуры, повышению надежности и доступности услуг, увеличению объемов перевозок помогут работникам автотранспорта и дорожного хозяйства и дальше успешно решать масштабные государственные задачи, стоящие перед транспортным комплексом нашей страны", - отметил глава государства.
В преддверии праздника за профессионализм и вклад в развитие отрасли наград удостоили сотрудников Минсктранса. Почетные грамоты, благодарности и знаки отличия получили почти 20 человек. Это водители, диспетчеры, контролеры. Теплые слова в адрес многотысячного коллектива прозвучали и от руководства города.
Сейчас коллектив Минсктранса насчитывает около 10 тысяч сотрудников. Предприятие обеспечивает городское, пригородное и международное сообщение. Только в Минске почти 2 тысячи единиц городского транспорта. Помимо привычных автобусов, троллейбусов и трамваев, по улицам курсирует и экотранспорт.
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