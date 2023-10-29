Сегодня в Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. Поздравление работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства направил Президент.

"Каждый день вы выполняете важную и ответственную работу: строите современные магистрали и мосты, занимаетесь ремонтом на станциях технического обслуживания, обеспечиваете безопасную перевозку пассажиров и своевременную доставку грузов, создаете новые логистические цепочки и маршруты. Благодаря вам дороги Беларуси славятся как качественные и безопасные, а дорожное хозяйство и автомобильный транспорт стабильно развиваются. Уверен, что глубокие знания, высокий профессионализм и умение уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования инфраструктуры, повышению надежности и доступности услуг, увеличению объемов перевозок помогут работникам автотранспорта и дорожного хозяйства и дальше успешно решать масштабные государственные задачи, стоящие перед транспортным комплексом нашей страны", - отметил глава государства.

В преддверии праздника за профессионализм и вклад в развитие отрасли наград удостоили сотрудников Минсктранса. Почетные грамоты, благодарности и знаки отличия получили почти 20 человек. Это водители, диспетчеры, контролеры. Теплые слова в адрес многотысячного коллектива прозвучали и от руководства города.