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В Беларуси отмечают День матери

Сегодня самые теплые слова и пожелания получают в свой адрес те, кто дарит жизнь, любит, воспитывает и направляет по жизни. В Беларуси отмечают День матери. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц.
Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям", - говорится в поздравлении.

За прошлый год почти 34 тысячи женщин стали мамами впервые

Почти столько же родили второго ребенка и около 14 тысяч - третьего. К слову, в прошлом году на свет появилось более тысячи двойняшек и 14 тройняшек. Семей, где воспитывается трое и более детей, около 110 тысяч. За свой труд орденом Матери награждены 11 тысяч женщин. В этом году награду получили более 600 мам-героинь.

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