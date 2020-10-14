3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси отмечают День матери
Сегодня самые теплые слова и пожелания получают в свой адрес те, кто дарит жизнь, любит, воспитывает и направляет по жизни. В Беларуси отмечают День матери. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц.
Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям", - говорится в поздравлении.
За прошлый год почти 34 тысячи женщин стали мамами впервые
Почти столько же родили второго ребенка и около 14 тысяч - третьего. К слову, в прошлом году на свет появилось более тысячи двойняшек и 14 тройняшек. Семей, где воспитывается трое и более детей, около 110 тысяч. За свой труд орденом Матери награждены 11 тысяч женщин. В этом году награду получили более 600 мам-героинь.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов