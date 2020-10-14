Сегодня самые теплые слова и пожелания получают в свой адрес те, кто дарит жизнь, любит, воспитывает и направляет по жизни. В Беларуси отмечают День матери. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц.

Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям", - говорится в поздравлении.

