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В Беларуси отмечают День матери
Сегодня теплые слова и пожелания получают те, кто дарит жизнь, любит, воспитывает и направляет по жизни. В Беларуси отмечают День матери.
Команда Агентства теленовостей от всей души поздравляет всех мам с праздником!
Спасибо вам за терпение и мужество. Мы в неоплатном долгу перед вами, милые мамы! Пусть в ваших домах всегда живут любовь, радость и уют.
С праздником белорусок поздравил и президент.
"Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая свою жизнь детям. Высока и ответственна роль матери в сохранении исконных традиций. Из семей, в которых родители учат своим примером - почитать старшие поколения, гордиться историей и достижениями страны, уважать национальную культуру и любить родную землю, формируется духовно сильный, независимый народ. Особые слова признательности в этот день многодетным мамам. Благодаря вам, продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку вашим семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах", - говорится в поздравлении.
Отметим, защита материнства и детства - важнейший приоритет белорусского государства.
Почетный статус "мама" в прошлом году впервые получили почти 34 тысячи женщин.
Второго малыша родили почти столько же белорусок. Мамами в третий раз стали 14 тысяч 200 женщин. А четверо и более детей - только в прошлом году родили почти 6 тысяч белорусок.
За 2019 год родилось более тысячи двойняшек, а точнее - 1 тысяча 56 двоен, и еще 14 троен.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка - почти 30 лет - за последние 10 лет этот показатель увеличился чуть более, чем на 2 года.
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