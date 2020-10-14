Сегодня теплые слова и пожелания получают те, кто дарит жизнь, любит, воспитывает и направляет по жизни. В Беларуси отмечают День матери.

Команда Агентства теленовостей от всей души поздравляет всех мам с праздником!

Спасибо вам за терпение и мужество. Мы в неоплатном долгу перед вами, милые мамы! Пусть в ваших домах всегда живут любовь, радость и уют.

С праздником белорусок поздравил и президент.

"Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая свою жизнь детям. Высока и ответственна роль матери в сохранении исконных традиций. Из семей, в которых родители учат своим примером - почитать старшие поколения, гордиться историей и достижениями страны, уважать национальную культуру и любить родную землю, формируется духовно сильный, независимый народ. Особые слова признательности в этот день многодетным мамам. Благодаря вам, продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку вашим семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах", - говорится в поздравлении.

Отметим, защита материнства и детства - важнейший приоритет белорусского государства.

Почетный статус "мама" в прошлом году впервые получили почти 34 тысячи женщин.







Второго малыша родили почти столько же белорусок. Мамами в третий раз стали 14 тысяч 200 женщин. А четверо и более детей - только в прошлом году родили почти 6 тысяч белорусок.

За 2019 год родилось более тысячи двойняшек, а точнее - 1 тысяча 56 двоен, и еще 14 троен.