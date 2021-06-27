В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - поздравления юношам и девушкам направил Президент





Поздравление Президента с Днем молодежи и студенчества

"Этот праздник объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь, и многое надо успеть. Для реализации ваших самых амбициозных начинаний сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи. Вы живете в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев", - говорится в поздравлении.







В пятницу указ о переименовании Дня молодежи подписал Александр Лукашенко. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.



Факт По данным Белстата, каждый пятый житель Беларуси - представитель молодежи





При этом юношей у нас больше на 21 487 человек. Многие молодые люди поддерживают активный образ жизни. Высшее и послевузовское образование имеют 27,5 %.



Молодежь активно принимает участие в волонтерском движении. Каждый пятый - в возрасте 15–30 лет. При этом предпочтение отдается оказанию помощи животным и социальным работам.







К слову, Год народного единства стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов. По последним данным, заявки на работу в студотряды различных профилей подали 29 275 человек.





Вся эта неделя была посвящена молодежи. Прошли десятки мероприятий. В частности, в поддержку здорового образа жизни был организован новый молодежный интернет-челлендж "Народная зарядка". При поддержке ЖКХ БРСМ провел акцию #раЗАм з бацькамі по благоустройству детских площадок. В день 80-летия начала Великой Отечественной войны белорусская молодежь почтила память погибших минутой молчания. Зажигали лампады, высаживали деревья.



