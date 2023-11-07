В Беларуси отмечают День Октябрьской революции

Нашу историю не забыть и не переписать. В Беларуси ее свято чтут. Сегодня вся страна отмечает 7 Ноября - праздник, благодаря которому мы обрели свою государственность. По традиции этот день остается выходным. Сегодня суверенная Беларусь уверенно идет по пути развития.