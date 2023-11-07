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В Беларуси отмечают День Октябрьской революции

Нашу историю не забыть и не переписать. В Беларуси ее свято чтут. Сегодня вся страна отмечает 7 Ноября - праздник, благодаря которому мы обрели свою государственность. По традиции этот день остается выходным. Сегодня суверенная Беларусь уверенно идет по пути развития.

Созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к прошлому и традициям - главные факторы консолидации белорусского общества, тот крепкий фундамент, на котором мы строим свой нерушимый дом, продолжая противостоять всем вызовам.

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