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В Беларуси отмечают День пожарной службы
Для белорусских спасателей знаковое событие - сегодня бесстрашные бойцы с огнем отмечают День пожарной службы. Работа в МЧС – это не просто рядовое дежурство. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, умеющие оказывать первую помощь, противостоять техногенным катастрофам, справляться с последствиями природных катаклизмов. О том, как готовят будущих спасателей, Владимир Королев.
Огонь, темнота, дым, завалы. Этот учебно-тренировочный комплекс имитирует пожар в квартире или в частном доме. Главная задача для спасателей - привыкнуть к тому, что происходит при таких ЧС. Замкнутое пространство, ограниченная видимость и неопределенность впереди. К такой ситуации спасатель должен быть готов психологически. Ведь во многом от его действий зависит судьба пострадавших.Нередко спасатели выезжают на дорожные происшествия -деформированный после аварии кузов не позволяет водителю или пассажирам покинуть разбитый автомобиль. Извлечь пострадавших под силу любому курсанту после года обучения на спецкурсе.
Помните историю из детства? В темной-темной комнате была темная-темная дверь. Это именно про такой тренажер, который имитирует закопченные стены в подвале. Здесь абсолютно все черное. Специально для нас здесь включили свет, на самом деле спасатели работают в абсолютной темноте.
Многие практические занятия напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше. В темноте курсанту нужно не только найти пострадавшего или ликвидировать пожар, важно научиться ориентироваться в пространстве, что поможет спасти жизнь и себе и пострадавшему. В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям.
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