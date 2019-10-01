В Беларуси отмечают День пожилого человека

Сегодня в мире отмечают День пожилых людей. Золотой возраст не время уныния, а пора для творчества и передачи опыта молодому поколению. Так говорят белорусские пенсионеры. Ольга Масловская побывала на мастер-классах и убедилась - творческие люди молоды в любом возрасте!



Творчество - рецепт молодости в любом возрасте

Оберег от злых духов и символ благополучия. Соломенный паук не просто украшение интерьера. В Дубровенском районе их изготавливали к Пасхе. Висел паук год, ловя в паутину невзгоды. Историю соломенных инсталяций мастер Зоя Симутина знает досконально. Не один месяц провела в экспедициях по дальним деревням, чтобы освоить и возродить традицию плетения пасхальных пауков.Мастеру 66, но соломку она по-прежнему заготавливает сама - не меньше 35 снопов на год. В работу берет лишь стебли озимой ржи - они самые длинные, отбеливает, вымачивает, плетет, а еще других учит - мастер-классы по соломоплетению очень любят школьники.

Анне Осипковой за 80. Больше полувека занимается непростым мужским ремеслом - деревянной скульптурой. О талантливой резчице из глубинки знают даже за океаном.Скульптуры мастера выставлялись на ВДНХ в Москве, украшали экспозиционные залы во Франции, Канаде, Боливии, но самая большая коллекция работ хранится на малой родине.Они - золотой фонд Чашникского исторического музея. Не проходит и года, чтобы кто-то из иностранных гостей не попросил продать шедевр. Удивительно, но мастер никогда не делала эскизы работ, даже за двух-, трехметровые скульптуры бралась сходу. Объясняет - все образы родом из ее детства.