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В Беларуси отмечают День пожилого человека
Сегодня в мире отмечают День пожилых людей. Золотой возраст не время уныния, а пора для творчества и передачи опыта молодому поколению. Так говорят белорусские пенсионеры. Ольга Масловская побывала на мастер-классах и убедилась - творческие люди молоды в любом возрасте!
Творчество - рецепт молодости в любом возрасте
Оберег от злых духов и символ благополучия. Соломенный паук не просто украшение интерьера. В Дубровенском районе их изготавливали к Пасхе. Висел паук год, ловя в паутину невзгоды. Историю соломенных инсталяций мастер Зоя Симутина знает досконально. Не один месяц провела в экспедициях по дальним деревням, чтобы освоить и возродить традицию плетения пасхальных пауков.Мастеру 66, но соломку она по-прежнему заготавливает сама - не меньше 35 снопов на год. В работу берет лишь стебли озимой ржи - они самые длинные, отбеливает, вымачивает, плетет, а еще других учит - мастер-классы по соломоплетению очень любят школьники.
Анне Осипковой за 80. Больше полувека занимается непростым мужским ремеслом - деревянной скульптурой. О талантливой резчице из глубинки знают даже за океаном.Скульптуры мастера выставлялись на ВДНХ в Москве, украшали экспозиционные залы во Франции, Канаде, Боливии, но самая большая коллекция работ хранится на малой родине.Они - золотой фонд Чашникского исторического музея. Не проходит и года, чтобы кто-то из иностранных гостей не попросил продать шедевр. Удивительно, но мастер никогда не делала эскизы работ, даже за двух-, трехметровые скульптуры бралась сходу. Объясняет - все образы родом из ее детства.
Анна Осипкова встречается с детьми, открывает выставки. Правда, стамеску и киянку в руки берет все реже - сила уже не та. Но творчество из жизни не ушло: в районе ее знают не только как одну из немногих в стране женщин-резчиков по дереву, но и как талантливого оформителя. Яркие и добрые образы на стенах в местных школах и садах - дело ее трудолюбивых рук.
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