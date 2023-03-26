В Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания и ЖКХ

Правительство и в прошлом, и в этом году сохраняет бренд - уделяет большое внимание содержанию покрытия улиц населенных пунктов. В этом году также будут выделены дополнительные средства и направлены на эту работу. На сегодняшний день правительством направлено 50 млн рублей на ремонт кровель.

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси