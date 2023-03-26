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В Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания и ЖКХ

Чистые подъезды и улицы, новые дома и социальные объекты, оперативное решение проблем и развитие системы вторичной переработки. Все это возможно благодаря работникам бытового обслуживания и ЖКХ.

Сегодня они отмечают профессиональный праздник. Искренние поздравления работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ направил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул - благодаря этим людям чистые и благоустроенные населенные пункты, зеленые и уютные дворы, парки, скверы давно стали визитной карточкой Беларуси. В стране только за прошлый год капитально отремонтировано около тысячи многоэтажек, значительно сократилось количество долгостроев. Обновляется служба "115.бел", уменьшается и число обращений.


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Правительство и в прошлом, и в этом году сохраняет бренд - уделяет большое внимание содержанию покрытия улиц населенных пунктов. В этом году также будут выделены дополнительные средства и направлены на эту работу. На сегодняшний день правительством направлено 50 млн рублей на ремонт кровель.
Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

В преддверии праздника лучшие в сфере на торжественном собрании получили знак "Почетный работник". Отмечены около 160 человек со всей страны.

Торжественное мероприятие прошло и в Минской городской ратуше. Наград удостоились около 70 специалистов Минска рабочих и руководителей коммунальной службы. Именно они отвечают за чистоту и уют столицы Беларуси.

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