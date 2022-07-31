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В Беларуси отмечают День работников торговли

Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. C профессиональным праздником представителей и ветеранов отрасли поздравил Президент. Эта сфера объединяет порядка 600 тысяч человек. От их профессионализма и компетентности зависит ассортимент товаров на полках магазинов, доступность и качество услуг. Торговля занимает одно из главных мест по вкладу в экономику страны. В формировании ВВП она уступает лишь обрабатывающей промышленности. Только за первое полугодие розничный товарооборот - 32 миллиарда рублей. Торговых объектов по стране свыше 127 тысяч. МАРТ как регулятор отмечает: отрасль находится на высоком уровне, при этом потенциал еще не исчерпан - впереди стоят серьезные задачи.

Нам необходимо увеличивать товарооборот, развивать современные цифровые технологии и платформы, внедрять онлайн-сервисы, удобные для покупателей. Кроме того, мы хотим дальше шагнуть в село, потому что города хорошо обеспечены крупными торговыми объектами. Таким же комфортным сервисом хотим обеспечить и людей, работающих в сельской местности. Эта задача для министерства будет в приоритете.

На высоком уровне и обеспеченность покупателей торговыми площадями - 700 квадратных метров на тысячу человек. К слову, ежегодно растет и количество интернет-магазинов. Онлайн-площадок уже более 28 тысяч.

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