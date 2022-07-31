Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. C профессиональным праздником представителей и ветеранов отрасли поздравил Президент. Эта сфера объединяет порядка 600 тысяч человек. От их профессионализма и компетентности зависит ассортимент товаров на полках магазинов, доступность и качество услуг. Торговля занимает одно из главных мест по вкладу в экономику страны. В формировании ВВП она уступает лишь обрабатывающей промышленности. Только за первое полугодие розничный товарооборот - 32 миллиарда рублей. Торговых объектов по стране свыше 127 тысяч. МАРТ как регулятор отмечает: отрасль находится на высоком уровне, при этом потенциал еще не исчерпан - впереди стоят серьезные задачи.