В Беларуси отмечают День семьи: какую поддержку оказывают многодетным семьям

Международный день семьи отмечается 15 мая. В календаре знаменательных дат этот праздник появился почти 30 лет назад, его учредила Генассамблея ООН. Это особенная дата для всех, кто хранит тепло домашнего очага, растит детей, бережет пожилых родителей, воспитывает будущее поколение в духе патриотизма и уважения к труду, тем самым вносит свой вклад в развитие и процветание республики. В воспитании нового поколения участвует и сама Беларусь. Программа "Семейный капитал" доказала свою эффективность - с каждым годом растет количество многодетных семей. О главном капитале страны рассказала Виктория Шаркова.

Маленькому Леше есть чем гордиться - у него два брата и столько же сестер. Несмотря на разницу в возрасте, дети в семье Ермоловичей - лучшие друзья. Даже 15-летний Влад признается, братьев, хоть и младших, в обиду не дает.

"Что касается домашнего задания и всего остального, я приду на помощь. Сестричкам - косички завязать, игрушку подать, а братьям - домашку сделать", - говорит Владислав Ермолович.





Секрет воспитания - в индивидуальном подходе к каждому ребенку. Это уже формула многодетного папы. Важно каждому ребенку дать возможность развиваться в зависимости от их интересов. Ребята спортом занимаются, на флейте, скрипке и пианино играют. Дома стараются не сидеть, при первой же возможности едут путешествовать по Беларуси. На память обязательно магнитик покупают.

Нужно внимание детям и финансовые вливания в семью. Все сразу невозможно охватить: и ремонт сделать, и отдохнуть с детьми, поэтому стараемся комбинировать, золотую серединку найти, чтобы всем было хорошо, чтобы я на работе не пропадал, и дети были под присмотром. Андрей Ермолович, многодетный отец

Обязанности с супругом Екатерина старается разделять. О большой семье мечтала всегда, сама в такой росла.

Первый ребенок, там второй, и вот понимаешь, что дети - это счастье, наше продолжение. Вопрос не стоял в количестве. Это любовь. Екатерина Ермолович, многодетная мама

Столичные власти праздник совместили с торжественной церемонией - 19 многодетных матерей наградили орденами Матери. В их числе оказалась и Екатерина Ермолович. Все эти женщины - героини, воспитывают пятерых и более детей. Радость материнства при этом многие совмещают с карьерой.

Счастливая семья - основа развития любого общества. В Беларуси более 2,6 млн семей. В каждой третьей воспитываются двое детей. В последние годы значительно увеличилось количество многодетных родителей. Этому способствуют и принятые меры поддержки.





На 1 января этого года размер семейного капитала составляет почти 30 тыс. рублей. Выплата полагается единовременно при рождении третьего и последующих детей. Реализуется программа с 2015 года, уже открыто почти 126 тыс. депозитных счетов. Средства можно разморозить досрочно - 83 % семей используют деньги на улучшение жилищных условий, 10 % - на получение медицинских услуг и 5% - на образование.

Еще один интересный факт: в Беларуси снижается количество гражданских браков. Свои отношения в прошлом году узаконили почти 58 тыс. пар. Есть тенденция на увеличение среднего возраста вступления в брак: мужчины чаще готовы к такому шагу в 28 лет, женщины - в 26 лет.

Чтобы крепко стоять на своей земле, нас, белорусов, должно быть больше, значительно больше. Это важнейшее условие суверенитета. И государство делает много, чтобы это условие обеспечить. В стране оказывается масштабная поддержка семьям, воспитывающим детей. Сегодня в государстве созданы все условия, чтобы женщина могла реализовать себя как мама и как профессионал. И такие примеры есть. И День отца сделали в прошлом году праздником, чтобы подчеркнуть, что глава семейства играет важную роль не только в обеспечении доходов в семье. Сильное плечо важно и в воспитании ребенка. Поэтому в первую очередь средства массовой информации, кинопроизводство (господи, где оно, это кинопроизводство?), культурные проекты, рекламная продукция должны работать на идею возрождения традиций большой, дружной, полной, классической семьи. Все, что появляется в информационном поле - от уличной наружной рекламы или ролика до телевизионной программы, художественного фильма (дай бог увидеть), должно активней показывать, что дети - огромная радость, главный проект в жизни семейной пары. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Поддержка семей с детьми - национальный приоритет. Согласно Конституции нашей страны, брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Сегодня - в День семьи - в Витебском областном клиническом роддоме большой праздник. Поздравления принимали мамы, чьи дети здесь появились на свет. В их числе женщины, которые радость материнства испытали в первый, третий и шестой раз.

В Иваново прошел фестиваль "Семьи за мир и созидание!"

А в Иваново заложили семейный сквер из рябиновых деревьев - это символ плодородия и благополучия. Такие вот параллели и новая традиция фестиваля "Семьи за мир и созидание!" Главными участниками события стали молодые и многодетные семьи, семьи с длительным стажем супружеской жизни и трудовые династии.