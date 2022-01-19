В Беларуси отмечают День спасателя

Каждый день они отвечают на вызовы судьбы ради спасения чужой жизни. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником. 19 января уже на протяжении 23 лет отмечается день создания ведомства.

Президент поздравил спасателей с профессиональным праздником

"Убежден, что безопасность граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Благодарю всех, кто выбирает связанную с риском, но такую важную для людей профессию спасателя", - говорится в поздравлении.

Наши бойцы успешно справляются с любыми угрозами. Только за год спасено более 6 тысяч человек. Ежедневно для оказания помощи попавшим в беду подразделения осуществляют более ста боевых вызовов. Ответить и помочь каждому они готовы на сто процентов.

Мы достаточно серьезно оптимизировали по многим регионам наши пожарно-аварийные части и посты. Их сократили. И те части, что остались, укреплены техникой, личным составом, способны решать внезапно возникающие задачи по линии МЧС. На внешнем контуре, можно так сказать, основное внимание мы будем уделять деятельности наших подразделений по спасению людей. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

"С риском на ты": специальный репортаж АТН ко Дню спасателя