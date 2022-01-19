3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси отмечают День спасателя
Каждый день они отвечают на вызовы судьбы ради спасения чужой жизни. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником. 19 января уже на протяжении 23 лет отмечается день создания ведомства.
Президент поздравил спасателей с профессиональным праздником
"Убежден, что безопасность граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Благодарю всех, кто выбирает связанную с риском, но такую важную для людей профессию спасателя", - говорится в поздравлении.
Наши бойцы успешно справляются с любыми угрозами. Только за год спасено более 6 тысяч человек. Ежедневно для оказания помощи попавшим в беду подразделения осуществляют более ста боевых вызовов. Ответить и помочь каждому они готовы на сто процентов.
Мы достаточно серьезно оптимизировали по многим регионам наши пожарно-аварийные части и посты. Их сократили. И те части, что остались, укреплены техникой, личным составом, способны решать внезапно возникающие задачи по линии МЧС. На внешнем контуре, можно так сказать, основное внимание мы будем уделять деятельности наших подразделений по спасению людей.
"С риском на ты": специальный репортаж АТН ко Дню спасателя
Ко Дню спасателя Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж. Корреспонденты вместе с бойцами МЧС побывали буквально в эпицентре спасательной операции и об этом в вечернем эфире готовы рассказать телезрителям. "С риском на ты" смотрите 19 января перед "Панорамой" в 20:40 на "Беларусь 1".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов