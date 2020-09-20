В Беларуси отмечают День таможенника

С профессиональным праздником руководство, личный состав, ветеранов службы поздравил Президент Александр Лукашенко. Ведомство является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны, эффективно противодействует контрабанде и трансграничной преступности. Несмотря на эпидобстановку и многочисленные негативные тенденции в мировой экономике, таможенной службе удалось сохранить стабильность и достичь высоких показателей. Выполняется одна из основных задач – наполнение республиканского бюджета. Во многом решающее значение сыграла автоматизация таможенных процессов. Важнейшее значение имеет и координация усилий бизнес-сообщества и ГТК - в вопросах цифровой трансформации экономики, диверсификации экспортного потенциала и развитии интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства и ЕАЭС. В это же время таможенные органы продолжают реализацию ряда эффективных экспериментов, сокращая время оформления товаров.