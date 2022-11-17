В Беларуси отмечают День участкового

17 ноября профессиональный праздник отмечают участковые инспекторы милиции. В их обязанности входит широкий спектр задач - реагирование на обращение, профилактика, контроль и, если надо, силовое задержание. Каждый день, несмотря на выходные и праздники, участковые на дежурстве. О тех, кто каждый день бережет наш покой, материал Александра Камовича.

Инструктаж, оружие, обход территории и работа с людьми. И так изо дня в день. Тем не менее рабочая рутина позволяет совершенствовать профессиональные качества, говорит Евгений Жавнерчик. Участковый инспектор Дзержинского РОВД в должности 3 года. В ведении офицера поселок Энергетиков и несколько деревень. Люди разные, поэтому и ситуации неординарные.



В одну ночь заступили с сотрудником, обходили садовое товарищество, услышали какой-то грохот. Направились в ту сторону, увидели, что разбито окно. Оттуда выпрыгнул человек и начал убегать. Мы, естественно, побежали за ним, а потом, как оказалось, данный гражданин совершал кражи в Минском районе, Воложинском районе. Евгений Жавнерчик, участковый инспектор милиции Дзержинского РОВД



Евгений признается: служба сложная, но интересная. И здесь одно из важнейших качеств - чувство ответственности. И не важно, кто перед тобой: законопослушный гражданин или тот, кто оступился.



Чаще всего участковым приходится разбираться с бытовыми конфликтами - семейные скандалисты и пьяные дебоширы главные "ньюсмейкеры" милицейских сводок. В большинстве случаев сотрудник в форме действует на буянов отрезвляюще. Для остальных находят место в ЛТП, например.



Приходим в семью и разъясняем ответственность за нарушениев сфере быта. Для многих лиц, я так скажу, это действенная мера - обычная человеческая беседа. Илья Коршакевич, участковый инспектор милиции Фрунзенского РУВД г. Минска



Илья Коршакевич - участковый инспектор во Фрунзенском районе столицы с 2018 года. Он также уверен, что главное качество - это умение найти общий язык с человеком. Милиционер вспоминает случай, как несколько лет боролся с "нехорошей квартирой". Постоянные жалобы, пьяные дебоши и даже пожар. Хозяин притона все-таки пошел на контакт с правоохранителями. Соседи выдохнули.

