В Беларуси отмечают День военного связиста

В Беларуси День военного связиста. 102-ая годовщина со дня образования войск связи. Их история - пример мужества и патриотизма. Военные связисты внесли неоценимый вклад в победу в годы Великой Отечественной. Добрые традиции унаследовал и личный состав войск связи Вооруженных Сил Беларуси. Сегодня, в условиях интенсивного развития информационных технологий, они успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи.