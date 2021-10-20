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В Беларуси отмечают День военного связиста
В Беларуси День военного связиста. 102-ая годовщина со дня образования войск связи. Их история - пример мужества и патриотизма. Военные связисты внесли неоценимый вклад в победу в годы Великой Отечественной. Добрые традиции унаследовал и личный состав войск связи Вооруженных Сил Беларуси. Сегодня, в условиях интенсивного развития информационных технологий, они успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи.
История войск связи - пример мужества и патриотизма
Связистов для Вооруженных Сил и других силовых ведомств страны обучают в Военной академии Беларуси. За 20 лет там подготовили около 3 тысяч офицеров.
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