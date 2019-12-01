В Беларуси отмечают День юриста

Все те, кто служит закону, правде и справедливости, принимают сегодня поздравления. Белорусские юристы в первое воскресенье декабря отмечают свой праздник независимо от сферы профессиональной деятельности - адвокаты и прокуроры, следователи и нотариусы, судьи и юрисконсульты. На этих людей возложена миссия по формированию правовой культуры и уважения к закону.



Белорусский республиканский союз юристов был создан 29 лет назад. Сегодня эта общественная организация объединяет тысячи правоведов и имеет высокий авторитет не только в Беларуси, но и за рубежом. А накануне белорусские нотариусы провели бесплатные консультации. Подобные мероприятия в стране проходят регулярно.



Также в столице прошла церемония вручения статуэток богини правосудия - премия "Фемида". За годы своего существования это мероприятие завоевало репутацию самого престижного конкурса в области права. И, как отмечают многие специалисты в этой сфере, главная миссия "Фемиды" - повысить престиж юридической профессии.



