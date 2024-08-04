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В Беларуси отмечают День железнодорожника

Профессиональный праздник в первое воскресенье августа по традиции в Беларуси отмечают люди, связавшие свою жизнь с железной дорогой: машинисты, проводники, бригадиры поездов, диспетчеры, операторы, путевые и колесные обходчики, дежурные переездов, техники, инженеры, а также строители стальных магистралей.

Поздравление работникам и ветеранам Белорусской железной дорогинаправил Президент страны.


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В республике обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов. Также продолжается развитие пассажирского комплекса: разрабатываются новые маршруты, развиваются информационные сервисы.

По итогам работы за 6 месяцев 2024 года порядка 80% проездных документов на поезда международных линий, межрегиональных, региональных линий бизнес-класса были реализованы посредством официального интернет-сайта БЖД и официального интернет-приложения. Через терминал самообслуживания за указанный период было реализовано порядка 4 млн проездных документов, это около 16% от общего объема пассажиропотока.
Сергей Шемет, замначальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги


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Это профессия для тех, ктолюбит людей, нужно любить общаться с пассажирами. Мы помогаем людям переезжать с одного места в другое, и их благодарность - это лучшая награда.
Роман Якубовский, проводник пассажирского вагона

Сегодня только в международном сообщении от железной дороги курсирует 26 пар поездов. Основными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Анапа. Для взаимодействия регионов Беларуси и России с начала лета ходит поезд сообщением Великие Луки - Новосокольники - Алеща, а также Смоленск -Осиновка и Смоленск - Заольша.

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