В Беларуси отмечают День знаний

2 901 учреждение общего среднего образования примет учащихся в этом году. Планируется организовать подвоз к школам почти 54 тысяч ребят, для этого задействуют 1 591 школьный автобус. Кроме того, продолжается закупка и поставка учебного оборудования для кабинетов трудового обучения и биологии. Что касается учебных программ и пособий, кардинальных изменений не произойдет. Преобразования носят точечный характер. К учебному году запланировано издание 44 пособий для учреждений общего среднего образования.