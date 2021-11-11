3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси отмечают Международный день энергосбережения
Сегодня, в Международный день энергосбережения, в школах Беларуси пройдут тематические уроки. В работе по экономии ресурсов комплексный подход - самые возрастные учреждения образования модернизируют: ставят новые окна и энергосберегающие светильники. На многих социальных объектах-новостройках устанавливают в котельных электрооборудование. Отказ от природного газа для отопления и подогрева воды - тренд, который охватил строительную отрасль. В новых кварталах города-спутника столицы Смолевичи все жилье - это электродома. С пометкой "электро" здесь построят и поликлинику.
Кроме вот таких электробойлерных в домах, есть еще и такая схема как электроконвекторы, которые находятся в каждой квартире (они похожи на обогреватель). И будет на него отдельный счетчик. Планируется возводить в Смолевичах в этом районе поликлинику, сейчас проект на экспертизе. Там также будет применяться электроотопление от отдельно стоящей котельной.
В Международный день энергосбережения, свои награды в конкурсе "Лидер энергоэффективности" получат белорусские предприятия и организации, которые за счет внедрения новых технологий и методик демонстрируют значительную экономию.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов