В Беларуси отмечают Международный день энергосбережения

Кроме вот таких электробойлерных в домах, есть еще и такая схема как электроконвекторы, которые находятся в каждой квартире (они похожи на обогреватель). И будет на него отдельный счетчик. Планируется возводить в Смолевичах в этом районе поликлинику, сейчас проект на экспертизе. Там также будет применяться электроотопление от отдельно стоящей котельной.

Николай Олехнович, замдиректора УКС Смолевичского района