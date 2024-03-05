Международный женский день отмечают в Беларуси

Любящие мамы и жены, настоящие труженицы и патриотки. Все это наши белорусские женщины. Милые дамы отмечают самый нежный весенний праздник. Теплые пожелания, признания в любви и море цветов - сегодня только для вас.

Какая же она, белорусская современная женщина. Белстат подготовил обзор о прекрасной половине. И если обратится к цифрам - даже больше, чем половине! Вас - 53,8 % или почти 5 миллионов!

Среднестатистической белоруске чуть больше, чем 43 года. Выбирает традиционные семейные ценности. Если говорим о свадьбе, средний возраст вступления в брак - 26,5 года. А если о рождении первенца - это 27 лет. Большинство заняты в экономике. Профессии, связанные с медициной, образованием, финансовой и страховой деятельностью.

В Беларуси на тысячу мужчин приходится 1165 дам. Живут они, в основном, в городах и поселках городского типа. И примерно каждая пятая - на селе.