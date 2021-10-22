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Обязательный масочный режим отменен в Беларуси
Обязательный масочный режим отменили в Беларуси. Об этом сообщил Минздрав в своем телеграм-канале. В постановлении актуализировали санитарно-противоэпидемические мероприятия в период COVID-19. Речь идет о контроле со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты работниками и физлицами, в том числе соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Что касается больниц, то должен быть разработан план, который будет обеспечивать соблюдение всех условий инфекционного стационара.
Ситуация с COVID-19 в Пинске
Эпидситуацию в Пинске сегодня изучил вице-премьер. Игорь Петришенко вместе с замминистра здравоохранения Еленой Богдан посетили красную зону местной центральной городской больницы. Обсудили с врачами-практиками вопросы доставки и потребления кислорода, а также наличие лекарств для лечения тяжелых последствий COVID. Медики спросили вице-премьера о проведении ремонта в больнице. Игорь Петришенко пообещал найти возможность решить данный вопрос при поддержке области, Минздрава и спонсоров.
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