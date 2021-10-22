Обязательный масочный режим отменен в Беларуси

Обязательный масочный режим отменили в Беларуси. Об этом сообщил Минздрав в своем телеграм-канале. В постановлении актуализировали санитарно-противоэпидемические мероприятия в период COVID-19. Речь идет о контроле со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты работниками и физлицами, в том числе соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Что касается больниц, то должен быть разработан план, который будет обеспечивать соблюдение всех условий инфекционного стационара.