В Беларуси отменяется дифференцированная плата за техническое обслуживание жилых домов, услуги водоснабжения, водоотведения, а также электроэнергию. Это предусмотрено постановлением Совмина от 9 февраля. Согласно документу независимо от того, сколько человек потребил электроэнергии в месяц, платить он будет за нее по одному тарифу. Также постановление определяет новую группу потребителей, жилые помещения которых оборудованы отдельными приборами индивидуального учета расхода электроэнергии, стационарными или встроенными системами отопления и горячего водоснабжения. Если граждане зарегистрированы по месту жительства, то в отношении таких жилых помещений плата будет производиться по субсидируемым тарифам.