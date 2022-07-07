3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси отметили 140 лет со дня рождения Янки Купалы
Без преувеличения вся страна сегодня празднует юбилей песняра. 140 лет со дня рождения первого народного поэта Беларуси - Янки Купалы. Дата особенно знаковая в Год исторической памяти. Ведь произведения этого автора хрестоматийны и не менее популярны даже в наши дни. Один из немногих, кого называют классиком белорусской литературы, чьи сочинения действительно национальное достояние. Кстати, довольно редкое явление в мировой литературной практике, когда в одной нации одновременно творили и даже дружили два гения - Купала и Колас (юбилей второго будем праздновать уже этой осенью). А пока о торжествах в честь легендарного Купалы - Ольга Медведь (видео).
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в 21 веке
Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю
В ЦИК заработал информационно-справочный центр: как связаться?
Бояшов: Евразийская хартия не даст возникнуть диктату воли одного государства или узкой группы стран
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов