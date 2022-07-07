В Беларуси отметили 140 лет со дня рождения Янки Купалы

Без преувеличения вся страна сегодня празднует юбилей песняра. 140 лет со дня рождения первого народного поэта Беларуси - Янки Купалы. Дата особенно знаковая в Год исторической памяти. Ведь произведения этого автора хрестоматийны и не менее популярны даже в наши дни. Один из немногих, кого называют классиком белорусской литературы, чьи сочинения действительно национальное достояние. Кстати, довольно редкое явление в мировой литературной практике, когда в одной нации одновременно творили и даже дружили два гения - Купала и Колас (юбилей второго будем праздновать уже этой осенью). А пока о торжествах в честь легендарного Купалы - Ольга Медведь (видео).